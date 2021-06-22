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Хоменко: фундамент каждого общества - память и сохранение традиций

22.06.2021 16:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В крипте храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, в Минске заложили капсулу с землей с мест сражений милиционеров и военнослужащих войск НКВД с немецко-фашистскими захватчиками. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Мероприятие, приуроченное к 80-летию начала Великой Отечественной войны, собрало представителей центрального аппарата МВД, руководство ГУВД и УВД, департаментов и Главного управления командующего внутренними войсками, курсантов главного милицейского вуза страны и Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД, а также студентов исторического факультета БГУ.

Хоменко: фундамент каждого общества - память и сохранение традиций

"У каждого здания есть фундамент, и, чем он крепче, тем дольше история постройки. У каждого общества таким фундаментом являются память и сохранение традиций, - провел аналогию заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Сергей Хоменко. - Поэтому, когда ровно 80 лет назад вероломно вторгшиеся фашистские орды пожелали уничтожить все, чем жила славянская земля, на их пути встали в том числе милиционеры и военнослужащие войск НКВД. В те дни они подтвердили, что милиция - это настоящее народное войско, готовое отдать жизни ради спасения и защиты других. Вечная память героям".

По окончании молебна, который совершил протоиерей Алексей Васин, участники ритуала заложили капсулу с землей в ониксовую нишу крипты храма-памятника. Такая же осталась в ведомственном музее. Обе капсулы с символичной гравировкой ведомства приготовили накануне, смешав землю с мест милицейской славы всех регионов.

Заранее были собраны частицы земли, обагренной кровью работников линейного отделения милиции (ЛОМ) станции "Брест-Центральный" под командованием Алексея Воробьева при обороне Брестского железнодорожного вокзала, бойцов и командиров 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД при отражении атаки на Брестскую крепость, Паричского истребительного батальона, батальона милиции и воинов 349-го стрелкового полка 110-й стрелковой дивизии при обороне Могилева. Присутствуют крупицы земли и с мест боев истребительного полка милиции и воинов Красной армии при защите горпоселка Сураж Витебского района, взвода партизанской бригады имени Ворошилова при обороне деревни Клетище Копыльского района. Увековечена в крипте храма и память о сотрудниках гродненской милиции, курсантах гродненской школы рабоче-крестьянской милиции и пограничниках Августовского погранотряда, а также сотрудниках Минского ЛОМа, обеспечивавших эвакуацию мирного населения, отправку составов с техникой, архивными и секретными материалами.-0-

Хоменко: фундамент каждого общества - память и сохранение традиций

Фото МВД

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По окончании молебна, который совершил протоиерей Алексей Васин, участники ритуала заложили капсулу с землей в ониксовую нишу крипты храма-памятника.
 
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