ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БЖД проведет 24 июня единый день пассажира в онлайн-формате

22.06.2021 16:51 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки и для сохранения здоровья пассажиров Белорусская железная дорога проведет 24 июня единый день пассажира в дистанционном формате, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Граждане 23 и 24 июня смогут задать свои вопросы специалистам БЖД по телефону контакт-центра 151, через электронную почту brail@rw.by, а также через чат-боты в мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp и Facebook. При этом необходимо указать, что вопрос задан в рамках единого дня пассажира. Ответы на поступившие вопросы будут опубликованы на официальном сайте БЖД.

Непосредственно 24 июня с 11.00 до 14.00 на вопросы пассажиров будут отвечать руководители пассажирской службы управления Белорусской железной дороги. В течение трех часов свои вопросы им можно будет задать по телефону 151 (звонок доступен с номеров станционарной телефонной сети, а также всех мобильных операторов).

Единый день пассажира проводится на БЖД регулярно, начиная с 2015 года. Четыре раза в год представители пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги, руководители и специалисты отделений дороги встречаются с пассажирами на железнодорожных вокзалах страны для изучения мнения потребителей транспортных услуг, получения обратной связи.

"Как показывает практика, проведение таких мероприятий способствует дальнейшему совершенствованию пассажирских перевозок и повышению качества оказываемых услуг", - отметили в пресс-центре.

Белорусская железная дорога открыта для общения с пассажирами и готова выслушать их пожелания и предложения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граждане 23 и 24 июня смогут задать свои вопросы специалистам БЖД по телефону контакт-центра 151, через электронную почту brail@rw.by, а также через чат-боты в мессенджерах...
 
Новости дня
Новости общества
 
Память о войне заключена не только в монументах, она в наших умах и сердцах - Карпенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by