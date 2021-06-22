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Память о войне заключена не только в монументах, она в наших умах и сердцах - Карпенко

22.06.2021 16:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Память о Великой Отечественной войне заключена не только в монументах, она в наших умах и сердцах. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко сегодня на полигоне Брестский 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады, принимая участие в "Уроке мужества" для финалистов военно-патриотической игры "Зарница". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Обращаясь к ребятам, министр сказал: "Вы наследники победителей, тех, кто не сломался и не предал свою землю. И я убежден, что вы настоящие патриоты Беларуси. Знайте: память о защитниках Брестской крепости, пионерах-героях заключена не только в монументах по всей стране, она в ваших умах и сердцах. Наблюдая за вашими достижениями в игре "Зарница", мы, взрослые, видим, что любовь к родной земле у вас в крови, что вы достойно воспитаны на принципах добра, справедливости и патриотизма. И мы гордимся вами. Мирного вам неба над головой, сил, вдохновения, долгих и счастливых жизненных дорог".

В Беларуси в системе образования постоянно работают над изучением событий и уроков Великой Отечественной войны. В эти дни проходит республиканская патриотическая акция "Уроки мужества". С посещением музеев, мемориалов, просмотром кинофильмов о войне, конкурсами, песнями и стихами военных лет уроки мужества проходят в том числе в детских оздоровительных лагерях Беларуси. Это дает ребятам понимание, как нелегко пришлось их прадедам, через какие ужасы они прошли: холод и голод, потерю близких.

Игорь Карпенко также принял участие в закрытии республиканской спартакиады школьников на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Обращаясь к ребятам, министр образования Игорь Карпенко сказал: "Вы наследники победителей, тех, кто не сломался и не предал свою землю. И я убежден, что вы настоящие...
 
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