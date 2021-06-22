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Представители Госкомимущества и Россреестра РФ обсудили сотрудничество

22.06.2021 17:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ, 22 июн – Sputnik. За одним столом в конференц-зале гостиницы "Интурист" 22 июня в Бресте собрались специалисты из разных областей Беларуси и России.

Они рассмотрели вопросы, касающиеся проектов цифровой трансформации, подходов к созданию Национальной инфраструктуры пространственных данных и единого информационного ресурса о земле и недвижимости и др.

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский выделил ключевые направления.

"Пандемия создала вызов с точки зрения развития цифровых сервисов и услуг в интересах людей, экономики. Также на заседании обсудили инфраструктуру пространственных данных. Это связано с вопросами цифровизации: строится платформа данных, на которых указываются сервисы, услуги людям, бизнесу, органам власти", – сказал он. 

© Sputnik
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Еще один важный вопрос, по его словам, - это взаимодействие с профучастниками рынка, политика информационной открытости и ориентация на клиента. В свою очередь представители белорусской стороны отметили, что подобная коллегия – это большой обмен опытом двух стран.

"Совместное заседание наших коллегий – важный этап оценки эффективности деятельности Беларуси и России, проводимой в области геодезии, картографии, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, земельного кадастра, государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним", – сказал председатель Гокомимущества Дмитрий Матусевич.

Коллегия завершилась подписанием документа, который включает различные вопросы продолжения дальнейшего развития и сотрудничества двух стран России и Беларуси. Какие-то из аспектов после коллегии выйдут на первый план и будут в приоритете, в частности, вопрос цифровизации.

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Теги: Брест
 
 
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На коллегии Госкомитета по имуществу и Россреестра была затронута тема цифровизации, которая стала особо актуальна во время пандемии.
 
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