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В деревне Ислочь к годовщине начала Великой Отечественной войны открыли мемориал

22.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще одно место памяти появилось в центральном регионе. В деревне Ислочь Минского района к годовщине начала Великой Отечественной войны открыли мемориал. Памятный знак небольшой, но за ним - большая история, связанная с трагедией сожженных белорусских сел и героической борьбой партизан. Хотя и с горчинкой, но открытие ислочского памятника стало праздником.

Подробности у Натальи Бордиловской (видео).

 
 
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Еще одно место памяти появилось в центральном регионе. В деревне Ислочь Минского района к годовщине начала Великой Отечественной войны открыли мемориал. Памятный...
 
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