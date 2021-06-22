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В деревне Ислочь к годовщине начала Великой Отечественной войны открыли мемориал
22.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Еще одно место памяти появилось в центральном регионе. В деревне Ислочь Минского района к годовщине начала Великой Отечественной войны открыли мемориал. Памятный знак небольшой, но за ним - большая история, связанная с трагедией сожженных белорусских сел и героической борьбой партизан. Хотя и с горчинкой, но открытие ислочского памятника стало праздником.
Подробности у Натальи Бордиловской (видео).
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Еще одно место памяти появилось в центральном регионе. В деревне Ислочь Минского района к годовщине начала Великой Отечественной войны открыли мемориал. Памятный...
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