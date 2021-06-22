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В Беларуси усилена господдержка медиков и соцработников, которые трудятся в условиях пандемии
22.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Соответствующее постановление Совмина опубликовано сегодня.Так, "ковидные" надбавки теперь не будут включаться в совокупный доход семьи при определении права на предоставление помощи. Это даст возможность большему числу людей построить, реконструировать или приобрести жилье с господдержкой.
"Ковидные" надбавки продолжают выплачиваться медикам без сбоев, отмечают в профильном ведомстве. За сутки по стране зарегистрированы 398 пациентов с COVID-19, выписаны 215.
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Соответствующее постановление Совмина опубликовано сегодня.Так, "ковидные" надбавки теперь не будут включаться в совокупный доход семьи при определении права на...
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