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МИД Беларуси: введение санкций граничит с объявлением экономической войны

22.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало введение очередных санкций в отношении нашей страны. Дипломаты уверены, что коллективы попавших под санкции предприятий оценят такую "поддержку". Фактически, отметили в ведомстве, этот шаг граничит с объявлением экономической войны. МИД подчеркнул: спустя ровно 80 лет с начала Великой Отечественной войны Беларусь снова стала полигоном для неудовлетворенных амбиций европейских политиков.

 
 
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Белорусский МИД выступил с заявлением по поводу санкций, принятых в отношении нашей страны государствами ЕС, Соединенными Штатами, Великобританией и Канадой....
 
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