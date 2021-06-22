Продолжается конкурс стартап-проектов Startup Great Challenge

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Минский городской технопарк совместно с индустриальным парком "Великий камень" впервые проводят конкурс стартап-проектов. Одно из условий - детально проработанная стратегия развития и инновационная деятельность самого стартапа. Сферы различные - "Интернет вещей", облачные технологии, 5G, искусственный интеллект. Заполнить и подать заявку можно по 25 июня включительно. Кроме денежных призов, дополнительный бонус для призеров - возможность получить резидентство Минского городского технопарка.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Номинация "Смарт" - это проекты из сферы информационно-коммуникационных технологий. А номинация "Хард" - та продукция из железа, которую можно, так сказать, пощупать. В обеих номинациях призеры получат призы от "Великого камня": за первое место 3 000 долларов, за второе - 1 500, а за третье 500 долларов. И все призеры имеют право заявиться в технопарк и стать его резидентом без специального нашего экспертного отбора.

Новые проекты индустриального парка "Великий камень"

Сегодня в Минском городском технопарке (которому осенью исполнится 10 лет) работают уже более 40 компаний-резидентов. В свою очередь в индустриальном парке "Великий камень" молодые компании начинают осваиваться в центре коммерциализации научно-технических достижений.

Кирилл Коротеев, первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка:



Идей очень много, и необходимо дать возможность этим идеям реализоваться. И уже сегодня мы отобрали и финансируем проект, буквально на днях будет подписано соглашение и будет создана компания. Это организация производства прототипа системы охлаждения двигателя. То есть это новая разработка, она не внедрялась, но у нас есть где применить: и на базе наших белорусских производителей большегрузной техники, и в компании "МАЗ-Вэйчай". Поэтому такие разработки будут востребованы рынком и предприятиями.

Сегодня в индустриальном парке "Великий камень" работают 70 компаний-резидентов, половина из которых уже запустила производство продукции.







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