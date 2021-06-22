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Столичные хладокомбинаты увеличили выпуск мороженого

22.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минчане стали больше потреблять холодного лакомства (за день иногда съедают 60 тон!), а предприятия увеличили его выпуск. В жаркий период хладокомбинат за две смены изготавливает до 40 тон мороженого. Классика - пломбир, эскимо, рожок, брикет. Но летом возрастает спрос на фруктовый лед - плодово-ягодное мороженое с кисло-яблочным вкусом. Кроме этого, ежегодно в начале сезона хладокомбинат расширяет линейку продукции. Особенный вкус нынешним новинкам придает кокос, он присутствует и в глазури. В составе только натуральные продукты.

 
 
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Минчане стали больше потреблять холодного лакомства (за день иногда съедают 60 тон!), а предприятия увеличили его выпуск. В жаркий период хладокомбинат за две смены...
 
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