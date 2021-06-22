|
Прогноз погоды на 23 июня
22.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, днем в западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта.
Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении (красный уровень опасности).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погоду в Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, днем в западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Штормовое...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)