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Лайфхаки для правильного отдыха под солнцем

22.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жара не отступает! На столбиках плюс 34. Такая погода окрасила климатическую карту в оранжевый цвет, а на завтра синоптики вообще местами прогнозируют максимальный - красный - уровень опасности. Многие минчане ищут свое место под солнцем на берегу популярных водохранилищ.

В зонах отдыха ажиотаж даже в будни. ОСВОД просит соблюдать правила поведения во время купания. Быть внимательными следует и на пикниках - в лесных массивах сохраняется пожароопасная ситуация. Медики также дают советы. Илья Цветков собрал лайфхаки о безопасном отдыхе в жаркую погоду (видео).

 
 
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Жара не отступает! На столбиках плюс 34. Такая погода окрасила климатическую карту в оранжевый цвет, а на завтра синоптики вообще местами прогнозируют максимальный...
 
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