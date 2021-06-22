Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021

Источник материала: БT

Ударные беспилотники, ракетное, артиллерийское и стрелковое вооружение, бронетанковая техника, системы ПВО и многое другое: менее суток до открытия 10-й выставки MILEX-21. На площади в 16 тысяч квадратных метров будут представлены передовые разработки компаний и конструкторских бюро из Беларуси, России, Китая, Турции и Узбекистана. Самая масштабная экспозиция у нашей страны - организации, входящие в систему Госкомвоенпрома, выставляют свыше 300 образцов техники и вооружений. Почти половина из них - новинки.

Владимир Королев - один из немногих, кому удалось побывать на выставке до ее открытия.

Мало кто видел вот такую выставку за сутки до официального открытия. Здесь кипит настоящая работа. Кто-то монтирует образцы, кто-то настраивает экспонаты. Сложно поверить, что завтра здесь все будет в лучшем виде.

Одна из самых ярких новинок юбилейной MILEX - ударный беспилотный вертолет "Хантер". Этот охотник способен взять на борт 200 кг полезной нагрузки, в том числе и ракеты. О том, что он умеет, подробно расскажут завтра на презентации, пока многое держится в секрете. На выставке представлена и самая передовая система видеонаблюдения, которая фиксирует и распознает каждого входящего в комплекс. Таким мониторингом уже оборудована "Минск-Арена".

Алексей Кныш, директор компании "24Х7 Паноптес":

Мы пока работали, зафиксировали даже вас. Можете посмотреть. Война не начинается молниеносно. Она начинается с подготовительной работы внутри государства. Вот эта система будет работать, должна найти, обеспечить безопасность, а потом будет работать оружие

В основе белорусской экспозиции - принципиально новые высокотехнологичные образцы вооружения, военной и специальной техники, созданные на основе новейших информационных и телекоммуникационных технологий, востребованные на международных оружейных рынках и демонстрирующие возможности отечественного оборонного сектора экономики.

Чем ниже летит, тем сложнее обнаружить, но для военных нет ничего невозможного. На выставке представлена целая линейка РЛС для обнаружения маловысотных целей. Большинство этих машин работает в автоматическом режиме без участия оператора.

Дроны, низколетящие самолеты и вертолеты - все это под силу заметить комплексу "Роса". Рядом стоит трехкоординатная РЛС "Восток 3D" - эти машины отвечают за расстояние до 360 км. А вот и гроза всех дронов - станции радиоэлектронной борьбы не только обнаружат беспилотники, но и посадят аппарат.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 Ударные беспилотники, ракетное, артиллерийское и стрелковое вооружение, бронетанковая техника, системы ПВО и многое другое: менее суток до открытия 10-й выставки...

Уже завтра здесь будут посетители, официальные делегации, гости и журналисты. А сегодня - подготовка техники и генеральная репетиция церемонии открытия. Кстати, это последний момент без суеты увидеть передовые машины, часть из которых в будущем будут поставлены на вооружение в разные страны мира.