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Спасатели столицы присоединились к Всебелорусской минуте молчания
22.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
К Всебелорусской минуте молчания присоединились и столичные спасатели. Сотрудники МЧС каждый день на страже нашей безопасности и знают настоящую цену миру и спокойствию. Сегодня огненные бойцы вместе со всей страной вспоминают тех, кто пожертвовал своей жизнью, защищая Родину.
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К Всебелорусской минуте молчания присоединились и столичные спасатели. Сотрудники МЧС каждый день на страже нашей безопасности и знают настоящую цену миру и...
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