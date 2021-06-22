Книжная выставка о подвиге солдат в первые дни войны открылась в университете МЧС

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжная выставка-память "22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг" начала свою работу в библиотеке Университета гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

Экспозиция включает в себя более 150 наименований научной, документальной, публицистической, мемуарной и художественной литературы, справочных и периодических изданий, посвященных оборонительным боям Красной армии в июне - августе 1941 года. Особое внимание на выставке уделено изданиям, содержащим документы, фотографии, фронтовые письма, плакаты, воспоминания фронтовиков, участвовавших в боях летом 1941 года. Они свидетельствуют о стойкости, мужестве и великом подвиге, который совершили советские солдаты ради будущих поколений.

"80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, ставшая самой страшной трагедией XX века, событием, которое коснулось каждой семьи в нашей стране. Впереди были 1418 дней человеческих страданий, жизненных катастроф, титанических усилий, - отметила заведующая библиотекой Людмила Медведик. - Выставка ставит своей целью воздать дань скорби и почтить память тех, кто не раздумывая встал на защиту Родины. Материалы, представленные на выставке, рассказывают об обороне в приграничных сражениях, упорных боях в окружении и первых значительных боевых успехах Красной армии. А также знакомят с началом эвакуации и перестройкой народного хозяйства в тылу в первые месяцы Великой Отечественной войны, что в совокупности обеспечило будущую Победу".

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