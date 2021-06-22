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Брестская крепость-герой спустя 80 лет является символом ни с чем не сравнимого героизма

22.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня Беларусь отмечает 80-ю годовщину начала Великой Отечественной - самой кровопролитной в истории человечества, вероломной войны, унесшей жизни каждого третьего жителя нашей страны. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем каждого героя, каждого солдата, мужественно ставшего на защиту Родины, мира и нашей счастливой жизни. Памятные мероприятия и акции скорби проходят сегодня по всей стране.

Кульминация мероприятий ожидается в Бресте. Менее полутора часов остается до начала церемонии в память о подвиге советских солдат. На сцене у Брестской крепости в эти минуты завершаются последние приготовления. Ожидаются выступления звезд эстрады и народных коллективов. Пока же белорусы продолжают нести цветы к братским могилам защитников Отечества.

Враг планировал захватить Брестскую крепость за несколько часов, а ее защитники продержались 32 дня. Все события того утра в мельчайших подробностях воссоздали в театрализованной постановке. На рассвете здесь началась война. Цитадель первой в июне 41-го встала на пути молниеносного наступления и спустя 80 лет является для всех символом ни с чем не сравнимого героизма. Благодаря подвигу защитников она по праву заслужила единственное в своем роде почетное звание "крепость-герой".

В кульминации памятных мероприятий примет участие глава государства. Александр Лукашенко возложит венок к Вечному огню и выступит с речью у стен цитадели. Там же состоится концерт - посвящение героям. Белтелерадиокомпания начнет прямую трансляцию в 20:55.


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Теги: Брест
 
 
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Сегодня Беларусь отмечает 80-ю годовщину начала Великой Отечественной - самой кровопролитной в истории человечества, вероломной войны, унесшей жизни каждого...
 
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