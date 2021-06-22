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Р. Головченко: Строя будущее, важно помнить, что пришлось пережить нашим предкам и нашей стране
22.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
К монументу "Врата памяти" в мемориальном комплексе "Тростенец" легли цветы от премьер-министра. Роман Головченко отметил: строя будущее, важно помнить, что пришлось пережить нашим предкам и нашей стране. Только так можно противостоять переписыванию истории. Зачастую это пытаются сделать извне.
И уж тем более циничным выглядит решение Евросоюза ввести санкции против белорусского народа накануне священной даты. Конечно, такие действия не могут остаться без ответа.
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К монументу "Врата памяти" в мемориальном комплексе "Тростенец" легли цветы от премьер-министра. Роман Головченко отметил: строя будущее, важно помнить, что...
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