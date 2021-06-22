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Солистка группы AURA: Сила в правде и памяти

22.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сила в правде и памяти. Мы не должны допустить переиначивания истории Великой Отечественной - таким мнением с Агентством теленовостей поделились солистка группы AURA Юлия Быкова и сын музыканта с мировым именем Артур Гарфанкел-младший. Уроженец Нью-Йорка покинул Манхэттен и посетил 54 страны. Впервые в Минске побывал 12 лет назад, за это время проштудировал русский язык, больше года живет в Беларуси и мечтает о гражданстве. К слову, именно гражданская позиция и патриотизм породили новый дуэт. Артисты уверены, что именно через музыку мы можем стремиться к миру и взаимопониманию.

Презентацию клипа приурочили к 80-летию с дня начала Великой Отечественной. Музыкальной основой произведения стал хит 60-х The sound of silence. Кавер доработали и усилили текстом, который должен услышать каждый, кто рядом с нами. Именно так называется новая песня. В съемках приняли участие легенда сцены Купаловского театра, народный артист Геннадий Овсянников, а также сам создатель оригинального произведения Артур Гарфанкел.


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Теги: Новости, Минск
 
 
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Сила в правде и памяти. Мы не должны допустить переиначивания истории Великой Отечественной - таким мнением с Агентством теленовостей поделились солистка группы...
 
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