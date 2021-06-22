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Митинг-реквием, посвященный 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошел в Гродно

22.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В центральном парке у памятника воинам-освободителям собрались сотни горожан. Цветы к Вечному огню возложили представители предприятий, учреждений, ветераны и молодежь города. Минутой молчания почтили память жертв войны.

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны: 

76 лет над нашей землей мир, потому что Беларусь - это сильная и свободная страна. А какие здесь люди замечательные, какие добрые, отзывчивые, трудолюбивые! Берегите мир. Только когда будет мир на земле, будет счастье в ваших семьях

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Через 80 лет мы видим попытки переписать историю, мы видим попытки реабилитировать фашизм, мы видим попытки диктовать свою волю. И когда международное право становится менее важно, чем чьи-то геополитические амбиции, мы должны громко сказать, что это уже было, это путь в никуда, это путь к большой крови

Мероприятия, посвященные трагической дате начала войны, проходят сегодня во всех районах Гродненской области. Это тематические выставки, акции памяти, встречи, велопробеги и выступления военных агитбригад.


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В центральном парке у памятника воинам-освободителям собрались сотни горожан. Цветы к Вечному огню возложили представители предприятий, учреждений, ветераны и...
 
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