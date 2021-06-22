Источник материала: БT

"Звон скорби" по погибшим прозвучал сегодня на рассвете под Могилевом. К мемориалу в Буйничах - святому для каждого жителя области месту - пришли сотни горожан и жителей района. Именно здесь в июле 41-го развернулась масштабная операция по обороне города, который на долгих 23 дня стал второй Брестской крепостью.

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