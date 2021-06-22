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В церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске приняло участие командование Госпогранкомитета
22.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
80 лет назад пограничники первыми преградили путь немецко-фашистским захватчикам. Многие сложили головы в первые часы войны, однако не отступили ни на шаг. В этот день в соединениях и частях зажигают свечи и несут к обелискам цветы. В церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске приняли участие командование Госпогранкомитета, военнослужащие частей Минского гарнизона, ветераны-пограничники, представители молодежных организаций. Офицеры и курсанты почтили минутой молчания память павших героев, преклонили колено у обелиска. На Вахту Памяти у Вечного огня заступил почетный караул.
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В церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске приняло участие командование Госпогранкомитета
80 лет назад пограничники первыми преградили путь немецко-фашистским захватчикам. Многие сложили головы в первые часы войны, однако не отступили ни на шаг. В этот...
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