В церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске приняло участие командование Госпогранкомитета

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80 лет назад пограничники первыми преградили путь немецко-фашистским захватчикам. Многие сложили головы в первые часы войны, однако не отступили ни на шаг. В этот день в соединениях и частях зажигают свечи и несут к обелискам цветы. В церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске приняли участие командование Госпогранкомитета, военнослужащие частей Минского гарнизона, ветераны-пограничники, представители молодежных организаций. Офицеры и курсанты почтили минутой молчания память павших героев, преклонили колено у обелиска. На Вахту Памяти у Вечного огня заступил почетный караул.

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