ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зась и замглавы ООН обсудили механизм задействования миротворческих сил ОДКБ

22.06.2021 21:27 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рабочая встреча генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с заместителем генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира - главой Департамента операций ООН по поддержанию мира Жан-Пьером Лакруа состоялась сегодня в Москве, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Станислав Зась отметил, что ООН является главным международным партнером ОДКБ. "Это определяется как уникальным положением всемирной организации, так и совпадением основных принципов и целей ООН и ОДКБ, включая равноправие и самоопределение народов, поддержание международного мира и безопасности, принятие эффективных коллективных мер для предотвращения и устранения угрозы миру", - сказал он. Взаимодействие при проведении операций по поддержанию мира, подчеркнул генеральный секретарь ОДКБ, расценивается в качестве одного из важнейших практических направлений сотрудничества с ООН на долгосрочную перспективу.

"Станислав Зась и Жан-Пьер Лакруа обменялись оценками касательно соответствия миротворческой практики государств - членов ОДКБ требованиям и стандартам ООН, включая вопросы создания механизма задействования миротворческих сил ОДКБ в миротворческой деятельности ООН, - проинформировал пресс-секретарь. - Внимание Жан-Пьера Лакруа было привлечено к высокому уровню профессиональной, технической и штабной готовности Миротворческих сил ОДКБ, постоянному процессу совершенствования их структуры, состава и готовности".

"Стороны выразили готовность к дальнейшим продуктивным контактам по вопросам, представляющим взаимный практический интерес", - добавил пресс-секретарь.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отметил, что ООН является главным международным партнером ОДКБ.
 
Новости дня
Новости общества
 
Правительство утвердило санэпидтребования к учреждениям соцобслуживания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by