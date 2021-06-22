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Правительство утвердило санэпидтребования к учреждениям соцобслуживания

22.06.2021 21:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 июня 2021 года №347, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно правовому акту при эксплуатации территории, зданий и помещений учреждений должны быть предусмотрены условия по безбарьерной среде жизнедеятельности (доступ и пребывание) инвалидов и лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Отдельным категориям работников учреждений необходимо проходить обязательные медосмотры при поступлении на работу и в дальнейшем периодические медосмотры в установленном порядке.

Работники учреждений должны проходить гигиеническое обучение перед допуском к работе, при повышении квалификации и переподготовке, если их деятельность связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией продовольственного сырья, пищевых продуктов и питьевой воды, обучением и воспитанием детей, коммунальным и бытовым обслуживанием.

Также документом установлены требования к содержанию и эксплуатации территории, зданий и помещений учреждений, медицинскому обеспечению, профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, организации образовательного процесса для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, организации и рационам питания проживающих, устройству объектов питания, оборудованию, инвентарю, посуде, транспортировке и хранению продовольственного сырья и пищевых продуктов, технологии приготовления блюд, личной гигиене работников объектов питания.

Право разъяснять вопросы применения специфических санитарно-эпидемиологических требований предоставлено Министерству здравоохранения. Ответственность за нарушение или невыполнение этих требований устанавливается в соответствии с законодательством.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно правовому акту при эксплуатации территории, зданий и помещений учреждений должны быть предусмотрены условия по безбарьерной среде жизнедеятельности...
 
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