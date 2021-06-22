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Первый китайско-белорусский словарь презентуют в Минске 24 июня

22.06.2021 21:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация "Кітайска-беларускага. Беларуска-кітайскага слоўніка" пройдет в Минске 24 июня на базе Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Это первое справочное издание в истории языковых и культурных отношений между белорусским и китайским народами. Объем каждого из словарей составляет около 9 тыс. лексических единиц, охватывающих основные области жизни и деятельности человека. В реестр словарей включена нейтральная лексика, термины, а также стилистически окрашенная лексика (разговорная, диалектная, устаревшие слова, используемые в художественной литературе). Отличительной особенностью словаря является таблица "Слоги пиньинь и их белорусская транскрипция", - рассказали в пресс-службе.

Словарь адресован в первую очередь тем, кто начинает изучать китайский язык в Беларуси и белорусский в Китае, впервые знакомится с культурой и историей народов. Он предназначен для расширения словарного запаса и систематизации знаний о лексике китайского и белорусского языков как иностранных. Такие словари можно будет использовать для самостоятельного изучения языков, а также в качестве дополнительного пособия к основному курсу.

"Создание такого словаря - не только новый этап в истории лексикографии двух стран, но и важный шаг в расширении межкультурного общения между белорусским и китайским народами", - подчеркнули в НАН.

Словарь создан сотрудниками Республиканского института китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета и Института языкознания имени Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Словарь адресован в первую очередь тем, кто начинает изучать китайский язык в Беларуси и белорусский в Китае, впервые знакомится с культурой и историей народов.
 
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