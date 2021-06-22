Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эфире Первого национального канала Белорусского радио сегодня вышла уникальная радиопостановка "Голоса земли", инициированная Белорусским союзом женщин к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в общественном объединении.

"Проект "Голоса земли" инициирован БСЖ и реализован при поддержке и участии Национального академического театра имени Янки Купалы и Белтелерадиокомпании", - рассказали организаторы.

Режиссером выступил Даниил Филиппович (именно он занимается постановкой спектакля "Женитьба" по Николаю Гоголю). А создавали образ несломленного белорусского народа, который выстоял в войне, возродил государство и непременно справится со всеми трудностями, известные актеры: народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова, Алла Ельяшевич и их коллега по театральному цеху Василий Сушицкий.

Главные герои читали стихи о войне Янки Купалы, Якуба Коласа и Пимена Панченко.-0-