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Радиопроект "Голоса земли" инициирован Белорусским союзом женщин к 80-летию начала войны

22.06.2021 21:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эфире Первого национального канала Белорусского радио сегодня вышла уникальная радиопостановка "Голоса земли", инициированная Белорусским союзом женщин к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в общественном объединении.

"Проект "Голоса земли" инициирован БСЖ и реализован при поддержке и участии Национального академического театра имени Янки Купалы и Белтелерадиокомпании", - рассказали организаторы.

Режиссером выступил Даниил Филиппович (именно он занимается постановкой спектакля "Женитьба" по Николаю Гоголю). А создавали образ несломленного белорусского народа, который выстоял в войне, возродил государство и непременно справится со всеми трудностями, известные актеры: народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова, Алла Ельяшевич и их коллега по театральному цеху Василий Сушицкий.

Главные герои читали стихи о войне Янки Купалы, Якуба Коласа и Пимена Панченко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Проект "Голоса земли" инициирован БСЖ и реализован при поддержке и участии Национального академического театра имени Янки Купалы и Белтелерадиокомпании", -...
 
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