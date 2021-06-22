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Олег Новицкий: Оборона Брестской крепости - один из первых и самых драматических эпизодов начального периода Великой Отечественной войны
22.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня Брест оказался и в виртуальной истории "Твиттера", в аккаунте, который из космоса ведет наш уроженец, летчик-космонавт Олег Новицкий. "Оборона Брестской крепости - один из первых и самых драматических эпизодов начального периода Великой Отечественной войны" - подписал кадр наш земляк.
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Олег Новицкий: Оборона Брестской крепости - один из первых и самых драматических эпизодов начального периода Великой Отечественной войны
Сегодня Брест оказался и в виртуальной истории "Твиттера", в аккаунте, который из космоса ведет наш уроженец, летчик-космонавт Олег Новицкий. "Оборона Брестской...
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