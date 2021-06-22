Источник материала: БT

В честь скорбной даты весь день в храмах и монастырях Белорусской православной церкви молились за воинов, павших в боях, а в полдень раздался особый колокольный звон.



Сегодня в крипту Всехсвятского храма-памятника была заложена капсула с землей с мест боев сотрудников белорусской милиции с фашистами и состоялся молебен. Участие в нем приняли сотрудники МВД, курсанты милицейского вуза и студенты истфака БГУ. Зажгли свечи и возложили цветы к месту, где будет храниться капсула - стеклянный сосуд, в который по крупицам собрана земля из белорусских городов и деревень, где милиционеры приняли бой. Это и Брестская крепость, и брестский вокзал, и станция Минск-Сортировочный, и Мозырь, и деревня Гаи Могилевского района и Клетище Копыльского.

Сергей Хоменко, замминистра внутренних дел Беларуси:

Когда ровно 80 лет назад вероломно вторгшиеся фашистские орды объединенной Европы пожелали уничтожить все, чем жила славянская земля, на их пути встали в том числе милиционеры и военнослужащие войск НКВД. В те дни они подтвердили, что милиция - это настоящее народное войско, готовое отдать жизни ради спасения и защиты других. Вечная память героям!

Сегодня в крипте храма-памятника потомки тех, кто 80 лет назад противостоял фашистам. И как было отмечено, стратегическая цель нынешней милиции - сделать так, чтобы и через 20, и через 30 лет были мир и процветание.





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