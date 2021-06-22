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Память погибших в годы Великой Отечественной сегодня почтили сотрудники милиции Витебской области
22.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Дата 22 июня болью отзывается на каждом клочке нашей земли. Память погибших в годы Великой Отечественной сегодня почтили сотрудники милиции Витебской области. В 4 утра в мемориальном комплексе "Три штыка" в Витебске состоялся митинг-реквием. Офицеры преклонили колено у памятника и возложили цветы к Вечному огню.
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Дата 22 июня болью отзывается на каждом клочке нашей земли. Память погибших в годы Великой Отечественной сегодня почтили сотрудники милиции Витебской области. В 4...
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