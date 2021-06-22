Ночью в Брестской крепости прошли масштабный митинг-реквием и военно-историческая реконструкция

Источник материала: БT

Начался марафон памяти задолго до рассвета. Ночью в Брестской крепости прошел митинг-реквием. Тысячи человек пришли на площадь Церемониалов, чтобы почтить память героев, которые стали символом мужества в борьбе за Родину. С первыми лучами солнца крепость снова содрогнулась от взрывов: во время военно-исторической реконструкции воссоздали элементы реальных боев за цитадель. Репортаж о всенародной памяти Марии Тройнич.

80 лет памяти и скорби. В ночь с 21 на 22 июня Брест никогда не спит. Особенные эмоции в предрассветные часы сегодня переживали те, кто встретил войну в стенах цитадели.

Он видел, как погибали герои крепости и под обстрелами носил воду раненым. Когда началась война, Владимиру Андрейчеву было 10 лет. Даже спустя 8 десятков свидетель обороны помнит все в деталях. И, несмотря на преклонный возраст, решил приехать в крепость из Краснодара. Говорит, это его долг перед теми, кто умирал, но не сдавался.

Владимир Андрейчев, участник Великой Отечественной войны:

Один из офицеров 145 дивизии, которая штурмовала крепость, подошел и говорит: "Коммунисты есть? Выйти из строя! Комиссары есть? Выйти из строя!". И вот он по всей форме вышел и сказал: "Я коммунист, я комиссар, я еврей!". И на глазах у всех тут же был расстрелян.

Среди наследников памяти и Елена Мишина, внучка командира роты 333-го полка Иосифа Лисецкого. В ночь с 21 на 22 июня вместе с ним в крепости находились жена и трое маленьких сыновей.







Елена Мишина, внучка защитника Брестской крепости:

Настолько были страшные взрывы! Когда она подбежала к кроватке, то увидела окровавленное тело сыночка, которому было всего 2 месяца. Она думала, что он не выживет. Он выжил, но остался инвалидом. Мы приходим сюда, чтобы почтить память тех, кто погиб, кто защищал мужественно стены Брестской крепости.

Враг рассчитывал захватить цитадель всего за несколько часов, но красноармейцы продержались больше месяца. Войска Вермахта уже ушли за Смоленск, а в казармах Брестской крепости продолжались одиночные бои. "Умрем, но из крепости не уйдем" - эта надпись, оставленная в одной из казарм, стала символом героизма и мужества. По традиции на митинге-реквиеме солдаты опустили в воды Буга траурные венки. А по площади Церемониалов возле могил защитников пронесли реликвию - знамя Брестской крепости.

Всенародная память объединяет десятки городов. Почтить память героев в Брестскую крепость приехали делегации из Москвы, Ростова-на-Дону, Парижа, Кельна и Барселоны.

Сергей Коломыцев, участник митинга-реквиема (Россия):

Наша делегация прибыла из города Сертолово, это Ленинградская область. По сложившейся доброй традиции мы приезжаем сюда уже 12 год подряд. Комок к горлу подкатывает, когда находишься здесь, слушаешь рассказы.

Нина Кременевская, участница митинга-реквиема:

Очень важно ценить этот мир! Я знаю, как было сразу после войны. И лучше, чем в данный момент, наша страна никогда не жила.

Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне было и остается приоритетным направлением в политике белорусского государства. В стране, где погиб каждый третий, ценят мир, который достался такой непростой ценой.

Михаил Мясникович, председатель коллегии ЕЭК:

Я уверен, что подвиг защитников Брестской крепости будет сохранен навсегда. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко делает все, чтобы сохранить эту историческую память, чтобы не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны. Наша сила в единстве!

На рассвете в Брестской крепости поминутно вспомнили ночь с 21 на 22 июня. Масштабное театрализованное представление развернулось под открытым небом. На Кобринском укреплении воссоздали последний мирный вечер. Это была суббота: в крепости беззаботно танцевали, играли на гармони и смотрели фильмы. А уже через несколько часов прогремели первые взрывы.







В исторически точном месте, в исторически точное время реконструкторы показали элементы реальных боев за цитадель. Прямую трансляцию театрализованного боя вели более десятка камер Белтелерадиокомпании.

На поле боя все максимально реалистично. Пиротехника имитирует настоящие взрывы. В руках реконструкторов оригинальное оружие из фондов музеев и частных коллекций. Один из самых ярких моментов - контратака Красной армии.

Всего в военизированном представлении участвовали более 500 реконструкторов. Героическую атмосферу помогла воссоздать и ретро-техника: танки, грузовики, легковые машины и мотоциклы сороковых лет.

Владимир Попов, участник военно-исторической реконструкции:

Наибольше внимание мы уделяем форме. Стараемся, чтобы каждая мелочь (пуговка, значок) соответствовала тому времени. Подсознательно мы понимаем, что это постановка. Но в душе каждого реконструктора - это боль, это переживания того времени! Это мы делаем не для себя, а делаем для наших потомков, наших детей.

Подвиг защитников Брестской крепости останется в сердцах миллионов людей по всему миру как безмолвный наказ хранить мир и священную память.





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