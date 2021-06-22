Взаимодействие с ОПЕК даст возможность для реализации социально значимых проектов

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Беларусь будет тесно сотрудничать с фондом ОПЕК. Накануне в парламенте определили правовые рамки будущего взаимодействия. Это важно для ряда приоритетных проектов, в реализации которых фонд подставит крепкое финансовое плечо.

ОПЕК в данном случае лишь посредственно связан с нефтяной темой. И все те секторы, куда направляется финансовая поддержка, тоже напрямую не затрагивают нефтедобычу или переработку сырья. Это финансовый институт, который создан странами ОПЕК. Ресурсы фонда помогают осуществлять важные (порой жизненно!) проекты, согласующиеся с Целями устойчивого развития ООН. В этом списке, напомним, 17 пунктов: от ликвидации бедности и борьбы с неравенством до решения проблем изменения климата.

Как будет складываться сотрудничество фонда с нашей страной? На каких условиях? И для каких проектов? Алина Лаппо расскажет (видео).





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