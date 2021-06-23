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Картина дня: 80 лет с начала ВОВ, меры господдержки для медиков и проект "На границе возможного"
23.06.2021 07:25 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 22 июня
В Беларуси прошли памятные мероприятия, посвященные
Фото из архива
Фото из архива
ФОТОФАКТ:
Митинг-реквием
Море цветов и минута молчания:
Во время митига
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, члены Президиума, работники секретариата, сенаторы, молодежные парламентарии, а также жители Центрального района Минска
Во время церемонии возложения
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X Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 пройдет в Минске 23-26 июня.
Республиканская универсальная ярмарка "Палесскi кiрмаш" пройдет в Мозыре 23-26 июня.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 24 июня
105 лет назад родился Боклевский Петр Михайлович, русский художник-иллюстратор, мастер сатирической графики. Автор остросатирических литографий и рисунков к произведениям Н.В.Гоголя, А.Н.Островского, П.И.Мельникова-Печерского. Умер в 1897 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 22 июня В Беларуси прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Фото из...
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