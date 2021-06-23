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"Спорт-пари": новости для участников игр
23.06.2021 09:23 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Все больше участников отмечают удобство онлайн-сервиса m.sportpari.by, а также мобильного приложением
Команда "Спорт-пари" продолжает делиться яркими историями обладателей крупных выигрышей!
Сразу 2 яркие победы в тираже №6085
Всем участникам Владимир желает упорства в достижении своих целей, ведь побеждают лишь участники!
Команда "Спорт-пари" поздравляет Владимира и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!
Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 801 000 рублей. Более 461 000 рублей получили участники
Джекпот
Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.
Берегите себя и своих близких. Мы – вместе. Мы – рядом.
Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!
Скачать мобильное приложение:
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ
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Все больше участников отмечают удобство онлайн-сервиса m.sportpari.by, а также мобильного приложением "Спорт-пари". Пользователи делятся своим опытом на страницах...
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