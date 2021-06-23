"Спорт-пари": новости для участников игр

Источник материала: БелТА

Все больше участников отмечают удобство онлайн-сервиса m.sportpari.by, а также мобильного приложением "Спорт-пари" . Пользователи делятся своим опытом на страницах социальных сетей. Принять участие в электронных интерактивных играх не выходя из дома можно уже сейчас: нужно скачать мобильное приложения по ссылке на сайте компании или зарегистрироваться в онлайн-сервисе m.sportpari.by.

Команда "Спорт-пари" продолжает делиться яркими историями обладателей крупных выигрышей!

Сразу 2 яркие победы в тираже №6085 "Спортпрогноз" принесли более 9 200 рублей участнику игры из Бреста. Победитель принимает участие в наших играх около 3-х лет и приходит в офис компании не впервые!

Всем участникам Владимир желает упорства в достижении своих целей, ведь побеждают лишь участники!

Команда "Спорт-пари" поздравляет Владимира и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 801 000 рублей. Более 461 000 рублей получили участники "Блиц" , более 97 000 рублей – участники "Спортпрогноз" , более 142 000 рублей – участники "КЕНО" , более 72 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49" , а в "Спортлото 5 из 36" – более 22 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объеме, поскольку в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 300 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 18 000.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Мы – вместе. Мы – рядом.

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

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