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"Спорт-пари": новости для участников игр

23.06.2021 09:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Все больше участников отмечают удобство онлайн-сервиса m.sportpari.by, а также мобильного приложением "Спорт-пари". Пользователи делятся своим опытом на страницах социальных сетей. Принять участие в электронных интерактивных играх не выходя из дома можно уже сейчас: нужно скачать мобильное приложения по ссылке на сайте компании или зарегистрироваться в онлайн-сервисе m.sportpari.by.

Команда "Спорт-пари" продолжает делиться яркими историями обладателей крупных выигрышей!

Сразу 2 яркие победы в тираже №6085 "Спортпрогноз" принесли более 9 200 рублей участнику игры из Бреста. Победитель принимает участие в наших играх около 3-х лет и приходит в офис компании не впервые!

Всем участникам Владимир желает упорства в достижении своих целей, ведь побеждают лишь участники!

Команда "Спорт-пари" поздравляет Владимира и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 801 000 рублей. Более 461 000 рублей получили участники "Блиц", более 97 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 142 000 рублей – участники "КЕНО", более 72 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 22 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объеме, поскольку в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 300 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 18 000.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Мы – вместе. Мы – рядом.

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

Скачать мобильное приложение:

"Спорт-пари": новости для участников игр

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РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

"Спорт-пари": новости для участников игр
 Результаты игры "КЕНО"
"Спорт-пари": новости для участников игр Результаты игры "Спортлото 5 из 36"
"Спорт-пари": новости для участников игр
 Результаты игры "Спортлото 6 из 49"
"Спорт-пари": новости для участников игр
 Результаты игры "Спортпрогноз"
"Спорт-пари": новости для участников игр Результаты игры "БЛИЦ"
"Спорт-пари": новости для участников игр Результаты игры "СпортТОТО"
"Спорт-пари": новости для участников игр
 Результаты игры "Решка"

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Теги: Брест
 
 
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