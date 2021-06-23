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Щекин: можно провести некоторые параллели между планом "Ост" и секторальными санкциями
23.06.2021 09:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Можно провести некоторые параллели между планом "Ост" и секторальными санкционными мерами. Уверенность в этом корреспонденту БЕЛТА высказал кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.
"Вдохновенная
По словам аналитика, символизм политики Запада прослеживается во всем, начиная от самого факта нападения 22 июня 1941 года и заканчивая объявлением санкций 21 июня 2021 года.
"Думаю, можно провести некоторые параллели между планом "Ост" и секторальными санкционными мерами. Мы открыто увидели истинное лицо современных врагов, готовых пожертвовать даже собственными гражданами ради наживы. Но изуверство Запада еще и в том, что, проводя политику удушения, одновременно от нас требуют оставаться толерантными и защищать интересы врагов. Уверен, сегодня у Брестской крепости должны просить прощения все европейские народы и их лидеры. Ведь в Беларуси был не просто убит каждый третий, мы практически лишились генофонда белорусского народа. Экономические, нравственные и, главное, исторические потери уже никогда не будут восстановлены. Возникает вопрос: неужели еще у кого-то остались сомнения и иллюзии относительно подлости и лживости политических элит коллективного Запада?" - подытожил Николай Щекин.-0-
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По словам аналитика, символизм политики Запада прослеживается во всем, начиная от самого факта нападения 22 июня 1941 года и заканчивая объявлением санкций 21 июня 2021...
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