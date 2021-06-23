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Щекин: можно провести некоторые параллели между планом "Ост" и секторальными санкциями

23.06.2021 09:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Можно провести некоторые параллели между планом "Ост" и секторальными санкционными мерами. Уверенность в этом корреспонденту БЕЛТА высказал кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Вдохновенная речь Президента в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" расставила все точки над i и раскрыла причинно-следственную связь в сложившейся обстановке вокруг Беларуси с определением реальных и возможных результатов. Александр Лукашенко сделал предупреждение Западу насчет глобальных последствий проводимой им политики. Белорусский народ за последние 80 лет второй раз останавливает блицкриг. Брестская крепость здесь олицетворяет жизнь, стойкость, и именно с первых минут ее оборона предвосхитила великую победу добра над злом, веру в счастливое и мирное будущее. Развязанная против нас многоходовая и многоэтапная гибридная война была нацелена на расчеловечивание, уничтожение достоинства и духовного основания народа. Буду откровенен: Беларусь подвели к последней черте безопасности и Президент смог отвести нас от этой пропасти, - сказал Николай Щекин. - Объявленные экономические санкции и цивилизационно-культурная война против Беларуси - это системная и планомерная реализация несбывшихся замыслов сороковых годов прошлого столетия "просвещенного" Запада. Поэтому вполне объяснимо отсутствие накануне у стен Брестской крепости представителей дипломатического корпуса Германии и тех стран, которые творили бесчинства на территории современной Беларуси".

По словам аналитика, символизм политики Запада прослеживается во всем, начиная от самого факта нападения 22 июня 1941 года и заканчивая объявлением санкций 21 июня 2021 года.

"Думаю, можно провести некоторые параллели между планом "Ост" и секторальными санкционными мерами. Мы открыто увидели истинное лицо современных врагов, готовых пожертвовать даже собственными гражданами ради наживы. Но изуверство Запада еще и в том, что, проводя политику удушения, одновременно от нас требуют оставаться толерантными и защищать интересы врагов. Уверен, сегодня у Брестской крепости должны просить прощения все европейские народы и их лидеры. Ведь в Беларуси был не просто убит каждый третий, мы практически лишились генофонда белорусского народа. Экономические, нравственные и, главное, исторические потери уже никогда не будут восстановлены. Возникает вопрос: неужели еще у кого-то остались сомнения и иллюзии относительно подлости и лживости политических элит коллективного Запада?" - подытожил Николай Щекин.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам аналитика, символизм политики Запада прослеживается во всем, начиная от самого факта нападения 22 июня 1941 года и заканчивая объявлением санкций 21 июня 2021...
 
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