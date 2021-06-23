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ІII Форум регионов Беларуси и России в Минске – фотоархив БЕЛТА
23.06.2021 09:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ІII Форум регионов Беларуси и России принял Минск в 2016 году. В этот раз главной темой стала социальная политика. На минской площадке обсуждали расширение регионального сотрудничества и установление прямых контактов между предприятиями и организациями двух стран.
На мероприятие прибыли делегации почти из 40 регионов России и всех областей Беларуси. Участие в форуме приняли Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Александр Лукашенко и Владимир Путин принимают участие в пленарном заседании III Форума регионов Беларуси и России. Минск, 2016 год
Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным. Минск, 2016 год
Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович. III Форум регионов Беларуси и России. Минск, 2016 год
Минск, 2016 год
Сотрудничество в образовании обсудили на Форуме регионов Беларуси и России. Минск, 2016 год
Ряд соглашений между правительством Беларуси и российскими регионами подписан в Минске во время III Форум регионов
Специально к Форуму регионов приурочили международную выставку "Белагро-2016". Она объединила более 500 компаний из 20 стран.
Выставка "Белагро-2016"
В нынешнем году традиционно стартует очередное совместное масштабное мероприятие. VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля. Его главной темой станет "Научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации".
Ключевые мероприятия состоятся в Москве и Московской области (Дом правительства Московской области), а также в режиме видео-конференц-связи в Минске.-0-
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На мероприятие прибыли делегации почти из 40 регионов России и всех областей Беларуси. Участие в форуме приняли Александр Лукашенко и Владимир Путин.
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