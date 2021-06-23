ІII Форум регионов Беларуси и России в Минске – фотоархив БЕЛТА

Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ІII Форум регионов Беларуси и России принял Минск в 2016 году. В этот раз главной темой стала социальная политика. На минской площадке обсуждали расширение регионального сотрудничества и установление прямых контактов между предприятиями и организациями двух стран.

На мероприятие прибыли делегации почти из 40 регионов России и всех областей Беларуси. Участие в форуме приняли Александр Лукашенко и Владимир Путин.





Александр Лукашенко и Владимир Путин принимают участие в пленарном заседании III Форума регионов Беларуси и России. Минск, 2016 год









Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным. Минск, 2016 год





Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович. III Форум регионов Беларуси и России. Минск, 2016 год





Минск, 2016 год





Сотрудничество в образовании обсудили на Форуме регионов Беларуси и России. Минск, 2016 год





Ряд соглашений между правительством Беларуси и российскими регионами подписан в Минске во время III Форум регионов

Специально к Форуму регионов приурочили международную выставку "Белагро-2016". Она объединила более 500 компаний из 20 стран.





Выставка "Белагро-2016"

















І Форум регионов прошел в Минске в 2014 году. Его главной темой стало развитие АПК. Второй - состоялся в Сочи в 2015 году и затронул промышленную политику.

В нынешнем году традиционно стартует очередное совместное масштабное мероприятие. VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля. Его главной темой станет "Научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации".

Ключевые мероприятия состоятся в Москве и Московской области (Дом правительства Московской области), а также в режиме видео-конференц-связи в Минске.-0-



