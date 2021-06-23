Николай Лукашенко посетил с отцом Брестскую крепость

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай вместе с отцом посетил Брест и принял участие церемонии возложения венков в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", сообщает Sputnik.

Церемония, приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла 22 июня с участием главы государства. Вместе с президентом в Брест приехал его младший сын.

© Sputnik / Виктор Толочко Николай Лукашенко в Брестской крепости 22 июня 2021 года

Обращает на себя внимание стильная прическа и темно-синий деловой костюм Николая Лукашенко.

Ранее, 22 марта, младший сын президента участвовал в подобных памятных мероприятиях в Хатыни.

В конце мая журналисты запечатлели Николая на яхте во время неформальной встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.