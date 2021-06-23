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Николай Лукашенко посетил с отцом Брестскую крепость

23.06.2021 10:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай вместе с отцом посетил Брест и принял участие церемонии возложения венков в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", сообщает Sputnik.

Церемония, приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла 22 июня с участием главы государства. Вместе с президентом в Брест приехал его младший сын.

© Sputnik / Виктор Толочко
Николай Лукашенко в Брестской крепости 22 июня 2021 года

Обращает на себя внимание стильная прическа и темно-синий деловой костюм Николая Лукашенко.

Ранее, 22 марта, младший сын президента участвовал в подобных памятных мероприятиях в Хатыни.

В конце мая журналисты запечатлели Николая на яхте во время неформальной встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко принял участие в церемонии по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны.
 
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