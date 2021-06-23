В Новополоцке спасатели возвели временный понтонный мост

Источник материала: БT

В Новополоцке спасатели возвели понтонный мост. В течение суток бойцы МЧС установили 20 понтонов, каждый из которых весит 7 тонн. К слову, для доставки и установки переправы было задействовано 30 человек личного состава, 18 автомобилей и катер. Переправа через Западную Двину составляет 130 метров. Теперь жители Новополоцка и близлежащих населенных пунктов смогут беспрепятственно перемещаться на другую сторону реки на протяжении всего срока реконструкции моста. Мост через реку Западная Двина был построен в 1962 году, его капитальный ремонт провели 20 лет назад. В ходе мониторинга в мае были обнаружены дефекты конструкций. В этой связи было принято решение закрыть мост на ремонт.

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