Во всех регионах Беларуси отметили 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны

Источник материала: БT

Накануне во всех регионах у мемориалов и памятных мест прошли митинги-реквиемы и Всебелорусская минута молчания. В Могилеве актив БРСМ почтил павших в годы Великой Отечественной войны и присоединился к общереспубликанской акции. На площади Славы патриоты возложили цветы к Вечному огню и зажгли лампадки, собрав из них слово "память".

Владимир Павловский, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ:

Когда мы зажигаем лампаду, мы мысленно связываемся с солдатами, с командирами, которые отдали свои жизни для того, чтобы мы, молодежь, могли жить, могли радоваться жизни, воспитывать своих детей. Хочется пожелать, чтобы этот мир мы сохранили.

Центральный парк у памятника воинам-освободителям стал местом проведения памятного митинга-реквиема в Гродно. Сотни горожан, молодежь, люди старшего поколения возложили цветы к Вечному огню.

Возложили цветы к Вечному огню и братской могиле советских воинов и подпольщиков и в Гомеле и вместе со всей Беларусью склонили головы, чтобы почтить тех, кто пожертвовал собой ради свободы Родины и нашей счастливой жизни.

Владимир Шкабарин, ветеран Великой Отечественной войны:

Мать меня проводила в партизаны в 1942-ом. Главное - что мы живем под крышей мира и добра. И дай бог, чтобы дети наши и внуки не знали того, что пережили мы.





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