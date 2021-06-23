ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во всех регионах Беларуси отметили 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны

23.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Накануне во всех регионах у мемориалов и памятных мест прошли митинги-реквиемы и Всебелорусская минута молчания. В Могилеве актив БРСМ почтил павших в годы Великой Отечественной войны и присоединился к общереспубликанской акции. На площади Славы патриоты возложили цветы к Вечному огню и зажгли лампадки, собрав из них слово "память".

Владимир Павловский, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ:

Когда мы зажигаем лампаду, мы мысленно связываемся с солдатами, с командирами, которые отдали свои жизни для того, чтобы мы, молодежь, могли жить, могли радоваться жизни, воспитывать своих детей. Хочется пожелать, чтобы этот мир мы сохранили.

Центральный парк у памятника воинам-освободителям стал местом проведения памятного митинга-реквиема в Гродно. Сотни горожан, молодежь, люди старшего поколения возложили цветы к Вечному огню.

Возложили цветы к Вечному огню и братской могиле советских воинов и подпольщиков и в Гомеле и вместе со всей Беларусью склонили головы, чтобы почтить тех, кто пожертвовал собой ради свободы Родины и нашей счастливой жизни.

Владимир Шкабарин, ветеран Великой Отечественной войны:

Мать меня проводила в партизаны в 1942-ом. Главное - что мы живем под крышей мира и добра. И дай бог, чтобы дети наши и внуки не знали того, что пережили мы.



Читайте также:


 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне во всех регионах у мемориалов и памятных мест прошли митинги-реквиемы и Всебелорусская минута молчания. В Могилеве актив БРСМ почтил павших в годы...
 
Новости дня
Новости общества
 
Картина дня: 80 лет с начала ВОВ, меры господдержки для медиков и проект "На границе возможного"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by