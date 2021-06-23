Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 открылась в Минске

Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. X Международная выставка вооружения и военной техники MILEX открылась сегодня в Минске. Форум пройдет по 26 июня, передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке представлено более 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники от Беларуси, 177 из них - впервые, а 88 - новые модернизированные образцы. Так, в частности, впервые представлен бронетранспортер производства и разработки Минского завода колесных тягачей.

Национальная академия наук презентует около 60 новых разработок и технологий. Так, Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов продемонстрирует целый ряд БЛА. Среди них - малоразмерный аппарат-мишень с турбореактивным двигателем, который предназначен для имитации воздушных целей типа "реактивный боевой самолет", крылатая ракета, БЛА для обеспечения тренировки подразделений и частей ВВС и войск ПВО. Это первая модель БЛА с реактивным двигателем, разработанная на предприятии.

Специалисты центра представят унифицированный электронный тренажер ПЗРК. Он предназначен для эффективного обучения и тренировки стрелков-зенитчиков комплексов "Игла" ("Игла-1", "Стрела-2М", "Стрела-3") приемам боевой работы при обстреле виртуально имитированных воздушных целей в различных условиях фоновой, воздушной и помеховой обстановок без расхода боевых ракет и полетов реальной авиации с объективным контролем и документированием.





Увидят посетители выставки и новые беспилотные летательные аппараты "Бусел МК", "Буревестник НМ".

Ученые Института генетики и цитологии НАН представят инновационные ДНК-технологии, позволяющие повысить эффективность обеспечения безопасности. Среди них комплекс "Сила и выносливость" - анализ комплекса генов, ответственных за выносливость, скорость и силу, адаптацию к гипоксии, скорость восстановления после физических нагрузок; комплекс "Стрессоустойчивость" - анализ комплекса генов, ответственных за эмоциональную стабильность в сложных экстремальных условиях; комплекс "Здоровье" - анализ комплекса генов, ответственных за предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, диабету 2-го типа, травмам головного мозга и нарушениям опорно-двигательного аппарата.

Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. С 2001 года этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения. Ее главные цели - широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги Вооруженным Силам.-0-





















Фото Рамиля Насибулина