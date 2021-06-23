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Хренин: пандемия работает на создание в мире системы управляемого хаоса

23.06.2021 11:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Пандемия COVID-19 работает на создание в мире системы управляемого хаоса. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая сегодня на пленарном заседании IX Московской конференции по международной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

В форуме принимают участие министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств из 109 государств, а также представители международных организаций: СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, Лиги арабских государств. Обсуждаются проблемы глобальной и региональной стабильности, различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

/Будет дополнено/.-0-

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В форуме принимают участие министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств из 109 государств, а также представители международных...
 
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