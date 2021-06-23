Повышенный интерес к Основному закону связан с необходимостью его корректировки - Любецкая

Источник материала: БелТА

23 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Повышенный интерес общества к Основному закону связан с объективной необходимостью его корректировки. Такое мнение высказала сегодня во время расширенного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по законодательству в Бресте ее председатель Светлана Любецкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня повышенный интерес к Основному закону связан с тем, что наступило время для его корректировки. Это объективная необходимость. Думаю, еще год назад многие не подозревали о тех изменениях, которые внесет в нашу жизнь пандемия. Изменился образ жизни и, скорее всего, прежним он не будет, мы не возвратимся в те времена, которые были. Пандемия - один из поводов, могут быть и другие вызовы времени и мы должны заложить на перспективу в Основном законе те позиции, которые будут базисом для развития других законодательных актов", - объяснила суть проблемы председатель Посткома.

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