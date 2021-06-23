ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Исаченко пообщался с работниками предприятия "Купалинка"

23.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Получить информацию из первых уст, лично углубиться в проблемы предприятия и помочь в решении злободневных вопросов на производстве. Сенаторы продолжают посещать трудовые коллективы. Вице-спикер верхней палаты парламента Анатолий Исаченко посетил одного из лидеров трикотажной отрасли - предприятие "Купалинка", ознакомился с материально-технической базой предприятия, продукцией и пообщался с работниками в цехах. Заместитель председателя Совета Республики отметил положительную тенденцию - использование фабрикой при пошиве одежды натуральных тканей. Вместе с тем подчеркнул, что надо более агрессивно покорять новые рынки.

Анатолий Исаченко, вице-спикер верхней палаты парламента: Надо совершенствовать качество продукции, конечно, нужны новые подходы и, на мой взгляд, самое главное - нужна хорошая пиар-компания. В данном случае предприятие занимается этой работой, но надо, наверное, все-таки с объединением усилить это направление, больше заниматься маркетингом, исследованием рынка. Здесь комплекс вопросов. Я не говорю, что они не решаются, я говорю, что нужно постоянно совершенствовать этот механизм.

В топе летнего сезона - изделия из льна. Кроме этого, используются полотна из вискозы и хлопка. В целом на экспорт предприятие отправляет около 40 % выпускаемой продукции.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Получить информацию из первых уст, лично углубиться в проблемы предприятия и помочь в решении злободневных вопросов на производстве. Сенаторы продолжают посещать...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минимальный размер принудительного сбора с должника с 15 июля составит 0,5 БВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by