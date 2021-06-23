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Получить информацию из первых уст, лично углубиться в проблемы предприятия и помочь в решении злободневных вопросов на производстве. Сенаторы продолжают посещать трудовые коллективы. Вице-спикер верхней палаты парламента Анатолий Исаченко посетил одного из лидеров трикотажной отрасли - предприятие "Купалинка", ознакомился с материально-технической базой предприятия, продукцией и пообщался с работниками в цехах. Заместитель председателя Совета Республики отметил положительную тенденцию - использование фабрикой при пошиве одежды натуральных тканей. Вместе с тем подчеркнул, что надо более агрессивно покорять новые рынки.

Анатолий Исаченко, вице-спикер верхней палаты парламента: Надо совершенствовать качество продукции, конечно, нужны новые подходы и, на мой взгляд, самое главное - нужна хорошая пиар-компания. В данном случае предприятие занимается этой работой, но надо, наверное, все-таки с объединением усилить это направление, больше заниматься маркетингом, исследованием рынка. Здесь комплекс вопросов. Я не говорю, что они не решаются, я говорю, что нужно постоянно совершенствовать этот механизм.

В топе летнего сезона - изделия из льна. Кроме этого, используются полотна из вискозы и хлопка. В целом на экспорт предприятие отправляет около 40 % выпускаемой продукции.





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