А. Лукашенко принял участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости-герое

Источник материала: БT

Родную землю и суверенитет никому не отдадим! Об этом заявил Президент во время церемонии, которая накануне состоялась у стен Брестской крепости. Она стала кульминацией памятных мероприятий, которые прошли по всей стране. День начала войны, который разделил жизнь народа на до и после. Помним уроки прошлого, живем на своей земле и готовы всеми возможными средствами ее защищать - как никогда актуально звучали эти слова белорусского лидера. В мемориальном комплексе состоялся концерт памяти. Главные моменты - у Натальи Бреус.

80 лет назад день 22 июня стал страшным рубежом между миром и войной. Фашисты не щадили никого. Гитлеровские убийцы намеревались пройти по Беларуси победным маршем. Так же легко и быстро, как по странам Европы. Но у стен героической цитадели буквально в первые часы нацистский блицкриг сорвался. Помним подвиг защитников.

Люди стояли насмерть перед врагом. Были верны присяге и Родине. Отстаивали свободу и независимость. Два месяца назад ушел от нас последний свидетель тех событий - Петр Котельников. Но в памяти народа все герои живы!







Речь Президента у стен Брестской крепости была как никогда на злобу дня. Уже в наше время на "цветной блицкриг" в Беларуси были брошены огромные финансовые ресурсы. Последний год был непростым. Напор гибридной войны был серьезным, но устояли.

Беларусь всегда придерживалась политики мира и добрососедства. Всегда была надежным щитом для Европы от незаконной миграции и наркотрафика. Совсем не риторический вопрос звучит от лидера: "На что можно рассчитывать, если не сотрудничать, а душить страну?"

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня они взвыли: ах, белорусы их не защищают. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали, как и прежде? Вы нас информационно душите, методично и коллективно, рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждете, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов? Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку.

А. Лукашенко о последних санкциях ЕС: История их ничему так и не научила

История ничему не учит, с горечью скажет Президент. Прошло 80 лет, и вот ровно 22 июня вводят санкции против наших людей и предприятий. Страшный символизм.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Информационная травля ожидаемых результатов не принесла. Сейчас мы держим экономический удар. Хотелось бы знать, что дальше? Интервенция? Забудьте, успокойтесь. Дорого она вам обойдется. Холеные лица с высоких трибун по ту сторону границы бессовестно лгут с подачи беглых о том, что белорусский народ сам вымаливает санкции в отношении себя. Якобы белорусы готовы страдать ради некого эфемерного "светлого будущего", которое принесут им эти добрые дяди на кончиках своих штыков. Да очнитесь вы наконец, очумевшие и заблудшие! И в результате что? А в результате в последней войне каждого третьего похоронили. Сколько было искалечено не только физически людей, но и судеб, сердец! - подчеркнул Александр Лукашенко. - Санкции, провокации… Так и хочется спросить: вы что, это специально делаете? Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов на патриотичность? Давайте попробуем. Мир сегодня не замыкается только на Европейском союзе: "На планете достаточно ответственных стран и целых регионов, с которыми мы продолжим тесно сотрудничать. За нами правда, и мы наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость





У стен Брестской крепости состоялся концерт-реквием в честь героев войны

Уже на закате состоялся митинг-реквием в честь героев. Это кульминация памятных мероприятий, которые прошли по всей стране. Это вечер памяти и вечер единства. Хедлайнером стал хор Турецкого. У стен цитадели звучали знакомые мелодии, на которых выросло не одно послевоенное поколение. Но они до сих пор трогают душу. Все вместе - и в песне, и в жизни.

Памятные мероприятия у Брестской цитадели прошли в особой атмосфере. Здесь как нигде чувствуется: белорусы умеют держать удар. Какие бы испытания не готовила для нас жизнь и история, поколению победителей по силам все преодолеть!



