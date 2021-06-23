ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Выставка военной техники и вооружения будет учреждена в ОДКБ

23.06.2021 12:53 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка военной техники и вооружения будет учреждена в ОДКБ. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась во время открытия 10-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, что в рамках деловой программы выставки у нас будет возможность обсудить многие вопросы, связанные с интеграцией оборонно-промышленных комплексов, в том числе государств - членов нашей организации, - сказал Станислав Зась. - В целях дальнейшего совершенствования выставочной работы мы внесли предложение об организации в формате ОДКБ выставки вооружений и военной техники и признательны за поддержку этого предложения со стороны государств - членов нашей организации"

Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. С 2001 года этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения. Ее главные цели - широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги Вооруженным Силам.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась во время открытия 10-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021.
 
Новости дня
Новости общества
 
Повышенный интерес к Основному закону связан с необходимостью его корректировки - Любецкая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by