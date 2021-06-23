ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более 30% вооружения и военной техники в ВС Беларуси - отечественного производства

23.06.2021 14:07 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30% вооружения и военной техники в Вооруженных Силах Беларуси - отечественного производства, сообщил журналистам госсекретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович. Сегодня он принял участие в открытии международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021, передает корреспондент БЕЛТА.

"Та армия, которая не развивается и не оснащается новыми образцами, обречена на неудачу. Более 30% вооружения и военной техники в Вооруженных Силах - белорусского производства. И мы идем по этому пути, развиваемся, совершенствуемся, взаимодействуем с предприятиями нашего оборонно-промышленного комплекса. Очень большая линейка беспилотной ударной авиации, которая выходит уже на завершающую стадию и будет также проходить испытание и потом принятие на вооружение наших ВС", - сказал Александр Вольфович.

Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. С 2001 года этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения. Ее главные цели - широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги Вооруженным Силам.

На выставке MILEX-2021 представлено более 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники от Беларуси, 177 из них - впервые, а 88 - новые модернизированные образцы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Та армия, которая не развивается и не оснащается новыми образцами, обречена на неудачу. Более 30% вооружения и военной техники в Вооруженных Силах - белорусского...
 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь готова переориентироваться и заместить импортную комплектацию техники и вооружения - Головченко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by