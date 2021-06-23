Более 30% вооружения и военной техники в ВС Беларуси - отечественного производства

Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30% вооружения и военной техники в Вооруженных Силах Беларуси - отечественного производства, сообщил журналистам госсекретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович. Сегодня он принял участие в открытии международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021 , передает корреспондент БЕЛТА.

"Та армия, которая не развивается и не оснащается новыми образцами, обречена на неудачу. Более 30% вооружения и военной техники в Вооруженных Силах - белорусского производства. И мы идем по этому пути, развиваемся, совершенствуемся, взаимодействуем с предприятиями нашего оборонно-промышленного комплекса. Очень большая линейка беспилотной ударной авиации, которая выходит уже на завершающую стадию и будет также проходить испытание и потом принятие на вооружение наших ВС", - сказал Александр Вольфович.

Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. С 2001 года этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения. Ее главные цели - широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги Вооруженным Силам.

На выставке MILEX-2021 представлено более 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники от Беларуси, 177 из них - впервые, а 88 - новые модернизированные образцы.-0-