ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь готова переориентироваться и заместить импортную комплектацию техники и вооружения - Головченко

23.06.2021 14:07 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова переориентироваться и заместить импортную комплектацию техники и вооружения, заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко. Сегодня он принял участие в открытии международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня оправдываются все прогнозы, которые мы делали уже достаточно давно и о чем неоднократно говорил Президент, что в каких-то критических областях, как бы ни было трудно, надо рассчитывать на собственные силы, потому что любая зависимость всегда может быть использована в качестве элемента давления, особенно в такой важной сфере, как оборона и безопасность. С этим же столкнулась, мы знаем, не так давно Российская Федерация. Благодаря мощи своих конструкторов, проектировщиков она смогла вовремя переориентироваться и заместить ту комплектацию, которая раньше поставлялась из-за границы", - сказал Роман Головченко.

По его словам, Беларусь к этому тоже готова. "Такие задачи перед оборонно-промышленным комплексом ставились - максимально опираться на собственные силы и на силы наших стратегических партнеров и союзников, таких как Российская Федерация, КНР. Мы этим курсом шли, и сегодня то, что видим здесь - подтверждение правильности выбранной тактики", - отметил премьер-министр.

Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в восточноевропейском регионе. С 2001 года этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения. Ее главные цели - широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги Вооруженным Силам.

На выставке MILEX-2021 представлено более 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники от Беларуси, 177 из них - впервые, а 88 - новые модернизированные образцы.-0-

Беларусь готова переориентироваться и заместить импортную комплектацию техники и вооружения - Головченко

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в восточноевропейском регионе.
 
Новости дня
Новости общества
 
Авдонин: Президент обратился к здравомыслящей элите Запада, которая должна остудить горячие головы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by