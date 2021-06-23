Главный удар ведущейся против Беларуси гибридной войны приходится по экономике - Хренин

Источник материала: БелТА

23 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главный удар ведущейся против Беларуси гибридной войны приходится по экономике страны. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая сегодня на пленарном заседании IX Московской конференции по международной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Хренин констатировал, что против Беларуси используется инструментарий гибридной войны. "Главный удар приходится по экономике и всему, что приносит деньги, - сказал он. - Битва идет за контроль над финансовыми потоками. Экономические санкции, протекционистские меры, недобросовестная конкуренция - не гнушаются ничем. К примеру, недавний случай с самолетом ирландской компании Ryanair: его использовали для снижения транзитного потенциала Беларуси, уничтожения белорусского авиаперевозчика и системы воздушной навигации".

Министр отметил, что размещенные в странах Европы войска США позволяют утверждать об оккупации этих государств. "Исходя из логики оккупации европейских государств Америкой, становится понятна их реакция на суверенные действия Республики Беларусь, - заявил он. - Вероятно, не дает покоя ущемленная национальная гордость стран Европы, не имеющих в условиях фактической оккупации такого права на суверенитет. Поэтому появляется желание сделать небольшую Беларусь страной-изгоем и уничтожить ее".

В форуме участвуют министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств из 109 государств, а также представители международных организаций: СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, Лиги арабских государств. Обсуждаются проблемы глобальной и региональной стабильности, различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.-0-

Хренин: пандемия работает на создание в мире системы управляемого хаоса

Хренин: Беларусь - плацдарм для сражения за богатства России

Польша, страны Балтии и Украина торгуют своим суверенитетом - Хренин

Хренин: вскрыты неопровержимые доказательства причастности госструктур США к попытке покушения на Лукашенко

ООН, ОБСЕ стали заложниками государств-спонсоров - Хренин

Хренин предупредил об опасности появления в космосе ударных группировок

Хренин: информационные технологии и соцсети стали новым видом оружия

Шойгу: в мире наблюдается тенденция формирования глобальных коалиций и экономического давления