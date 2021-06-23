Республиканский патриотический слет стартовал в Беларуси

Источник материала: БT

Республиканский патриотический слет, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной, проходит в Беларуси. На его открытии в столице собрались полсотни ребят со всей страны. Это учащиеся профильных классов, победители областных конкурсов и олимпиад. Ребята возложили цветы к памятникам героям и почтили подвиг прадедов.

До конца недели участников слета ждут конкурсы, эстафеты и интеллектуальные викторины, а также патриотические экскурсии по местам боевой славы.





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