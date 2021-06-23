22 июня побит температурный максимум в Беларуси

Источник материала: БT

Температурный рекорд июня за весь период метеонаблюдений побит в Беларуси: 35,9 °C зафиксировали вчера столбики термометров. Это на 0,3 градуса выше прежнего максимума, который продержался 57 лет. 23 июня 1964 года в Березино Минской области было отмечено +35,6 °C. Сегодня также будет жарко: местами в Беларуси объявлен красный уровень опасности. Максимальная температура воздуха поднимется до +36.