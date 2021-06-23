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22 июня побит температурный максимум в Беларуси

23.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Температурный рекорд июня за весь период метеонаблюдений побит в Беларуси: 35,9 °C зафиксировали вчера столбики термометров. Это на 0,3 градуса выше прежнего максимума, который продержался 57 лет. 23 июня 1964 года в Березино Минской области было отмечено +35,6 °C. Сегодня также будет жарко: местами в Беларуси объявлен красный уровень опасности. Максимальная температура воздуха поднимется до +36.


 
 
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Температурный рекорд июня за весь период метеонаблюдений побит в Беларуси: 35,9 °C зафиксировали вчера столбики термометров. Это на 0,3 градуса выше прежнего...
 
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