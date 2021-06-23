В. Путин: Россия не забывает об ответственности за безопасность и процветание соседних стран

Источник материала: БT

Сегодня в Москве проходит конференция по международной безопасности. В форуме принимают участие министры обороны, начальники генштабов, делегации военных ведомств из 109 государств, а также представители СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Красного Креста, Лиги арабских государств. Как отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, вскрыты неопровержимые доказательства причастности государственных структур США к попытке покушения на Президента Беларуси Александра Лукашенко. А главный удар ведущейся против Беларуси гибридной войны приходится по экономике. При этом Беларусь является плацдармом для сражения западной цивилизации за богатства России. В то же время Москва никогда не забывает об ответственности за безопасность соседних стран и намерена и дальше содействовать укреплению мира и стабильности на континенте. Об этом заявил Владимир Путин, обращаясь к гостям конференции. Российский лидер назвал урегулирование региональных конфликтов важным аспектом обеспечения глобальной безопасности. Идти на компромиссы отказываются в НАТО.

Владимир Путин, Президент России:

Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов. Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают.

НАТО отрабатывает переброску войск к границам Союзного государства

Далеко идущие планы НАТО отметил и Сергей Шойгу. Он заявил, что альянс отрабатывает переброску войск к российско-белорусской границе. В пример министр обороны России привел учения Defender Europe, в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге альянса. Шойгу также особо отметил важность государственных границ любой страны.

Сергей Шойгу, министр обороны России:

Сегодня на первое место выходит новая тенденция формирования глобальной коалиции, разделившей мир на своих и чужих. Возрастает роль суверенных государств по обеспечению в широком смысле безопасности граждан. Пандемия продемонстрировала, что государственные границы сохраняют значение, так как только на национальном уровне есть возможность оперативно проводить карантинные мероприятия и оказывать помощь населению.





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