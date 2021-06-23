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Музыканты "Хора Турецкого": Бойкотировать концертные площадки в братской Беларуси вопреки призывам мы не намерены
23.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Межличностные отношения и связь поколений - на этом должны базироваться отношения между людьми и странами. Такое мнение в эксклюзивном интервью телеканалу
Брестская крепость - сакральное место. Представители более 30-ти национальностей почти месяц мужественно отбивали натиск врага. Спустя 80 лет их подвиг жив, а на месте героической славы звучат голоса потомков.
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Музыканты "Хора Турецкого": Бойкотировать концертные площадки в братской Беларуси вопреки призывам мы не намерены
Межличностные отношения и связь поколений - на этом должны базироваться отношения между людьми и странами. Такое мнение в эксклюзивном интервью телеканалу...
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