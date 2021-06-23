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Музыканты "Хора Турецкого": Бойкотировать концертные площадки в братской Беларуси вопреки призывам мы не намерены

23.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Межличностные отношения и связь поколений - на этом должны базироваться отношения между людьми и странами. Такое мнение в эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" накануне в Бресте высказали музыканты "Хора Турецкого". При этом солисты отметили: музыка вне политики, и бойкотировать концертные площадки в братской Беларуси вопреки призывам они не намерены.

Брестская крепость - сакральное место. Представители более 30-ти национальностей почти месяц мужественно отбивали натиск врага. Спустя 80 лет их подвиг жив, а на месте героической славы звучат голоса потомков.


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Теги: Брест
 
 
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Межличностные отношения и связь поколений - на этом должны базироваться отношения между людьми и странами. Такое мнение в эксклюзивном интервью телеканалу...
 
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