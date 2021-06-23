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В Беларуси в январе - мае построили 16,7 тыс. квартир
23.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси с начала года построили почти 17 тысяч квартир. По данным Белстата, в январе - мае введено в эксплуатацию почти полтора миллиона квадратных метров жилья, при этом каждая третья квартира - для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием господдержки.
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В Беларуси с начала года построили почти 17 тысяч квартир. По данным Белстата, в январе - мае введено в эксплуатацию почти полтора миллиона квадратных метров жилья,...
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