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В Беларуси в январе - мае построили 16,7 тыс. квартир

23.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси с начала года построили почти 17 тысяч квартир. По данным Белстата, в январе - мае введено в эксплуатацию почти полтора миллиона квадратных метров жилья, при этом каждая третья квартира - для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием господдержки.


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В Беларуси с начала года построили почти 17 тысяч квартир. По данным Белстата, в январе - мае введено в эксплуатацию почти полтора миллиона квадратных метров жилья,...
 
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